Reels di Instagram: una notifica per segnalarti quante persone hanno usato il tuo audio (Di giovedì 8 luglio 2021) Ogni giorno i social network introducono novità, prestazioni, funzionalità che siano all'altezza dei competitors. Questa volta è toccato ad Instagram che ha aggiunto – relativamente ai propri Reels – una notifica per segnalare all'utente quante volte un proprio audio è stato utilizzato per creare dei video. LEGGI ANCHE > Su TikTok si potranno finalmente portare avanti i video La nuova notifica dei Reels di Instagram La nuova funzionalità è segnalata su Twitter da un utente ed assume credibilità nel momento in cui il post in questione viene retwittato da ...

