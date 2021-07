Recovery Fund: Spariti 80 miliardi annunciati per il Sud. E poi si tifa Italia a Euro 2020 (Di giovedì 8 luglio 2021) Spariti nel nulla gli 80 miliardi del Recovery found previsti per il sud Italia. Secondo i criteri stabiliti dall’Europa, infatti, al Sud sarebbe dovuto spettare circa il 60% dei 209 miliardi erogati al governo Italiano. La percentuale è stata poi ridotta al 40% come ha ammesso candidamene il ministro per il sud, Mara Carfagna. FRATELLI D’Italia Intanto, i meridionali continuano durante gli Europei a sentirsi “Italiani”, giusto, anzi giustissimo peccato però che questa “unità avvenga soltanto quando ci sono i mondiali o ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 luglio 2021)nel nulla gli 80delfound previsti per il sud. Secondo i criteri stabiliti dall’pa, infatti, al Sud sarebbe dovuto spettare circa il 60% dei 209erogati al governono. La percentuale è stata poi ridotta al 40% come ha ammesso candidamene il ministro per il sud, Mara Carfagna. FRATELLI D’Intanto, i meridionali continuano durante glipei a sentirsi “ni”, giusto, anzi giustissimo peccato però che questa “unità avvenga soltanto quando ci sono i mondiali o ...

