Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Nacho: il comunicato (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo del difensore Nacho: il comunicato ufficiale Il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo del difensore Nacho fino al 2023. «Il Real Madrid CF e Nacho Fernández hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che rimarrà legato al club per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha ufficializzato ildel difensore: ilIlha ufficializzato ildel difensorefino al 2023. «IlCF eFernández hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che rimarrà legato al club per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - fwmurnau_ : @ElenaGrwww @marifcinter Si ma non avevamo l’organico del Tottenham, figurati del Real Madrid - Kuri2k : @PSG_espanol Psg = Real Madrid 2021 - ElenaGrwww : @marifcinter Ma come, pensavo che uno scudetto vinto con l’organico del Real Madrid contro il Milan di pioli valessero un triplete - Vitellozzo : @81Thailand Sì, da dopo il Real Madrid che è così. Sembra un populista che le ha dette tutte e non riesce a uscire dalle sabbie mobili -