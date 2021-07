Raffaella Carrà: nuovi dettagli su malattia e ultimi giorni, parla il medico (Di giovedì 8 luglio 2021) News Emergono nuovi particolari relativi alla malattia e all’ultimo periodo di vita della Regina della Tv Pubblicato su 8 Luglio 2021 La morte di Raffaella Carrà è stato un fulmine a ciel sereno. La regina della Tv non aveva fatto parola con nessuno della malattia che l’aveva colpita, eccezion fatta per i suoi affetti più stretti che, come da sue volontà, hanno mantenuto massimo riserbo sulle sue condizioni di salute non rivelando nulla alla stampa. Pian piano però stanno emergendo dei dettagli sugli ultimi giorni vissuti dalla ‘Raffa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) News Emergonoparticolari relativi allae all’ultimo periodo di vita della Regina della Tv Pubblicato su 8 Luglio 2021 La morte diè stato un fulmine a ciel sereno. La regina della Tv non aveva fatto parola con nessuno dellache l’aveva colpita, eccezion fatta per i suoi affetti più stretti che, come da sue volontà, hanno mantenuto massimo riserbo sulle sue condizioni di salute non rivelando nulla alla stampa. Pian piano però stanno emergendo deisuglivissuti dalla ‘Raffa ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - InfinitoIsacco : RT @BPTrading_GS: Il Foglio paragona il 'tuca tuca' di Raffaella Carrà al 'bunga bunga' di Berlusconi. Per paragonare l'arte ad un porcile… - 64Thoma : RT @Costanz00242134: Eh PER FAVORE...ora che è deceduta...qualcuno non faccia dire a Raffaella CARRA' ciò che non avrebbe detto!!!! -