Raffaella Carrà e Ornella Vanoni: "Il tuo fidanzato russa?", il siparietto da ridere (VIDEO) (Di giovedì 8 luglio 2021) Raffaella Carrà ed Ornella Vanoni sono state protagoniste di un siparietto da ridere in cui l'artista scomparsa lancia un appello per trovare un fidanzato alla cantante: ecco il VIDEO. Nelle scorse ore è riemerso un VIDEO che mostra un simpatico momento televisivo in cui Raffaella Carrà scherza con Ornella Vanoni e finisce per lanciare un appello per trovare un fidanzato alla sua amica e collega. Da quando, lunedì 5 luglio, è stata annunciata la morte di ...

