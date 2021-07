Quando Chiara Ferragni ha sconvolto Cannes con un nuovo taglio di capelli (Di giovedì 8 luglio 2021) Chiara Ferragni non è estranea ai grandi eventi cinematografici. Ha conquistato sia gli Oscar che il red carpet di Cannes, anche più volte. Ma, in particolare, nel 2019 alla kermesse francese colse tutti di sorpresa con un taglio di capelli che fece scalpore soprattutto sul web. Se l’intento dell’influencer cremonese era quello di non passare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 luglio 2021)non è estranea ai grandi eventi cinematografici. Ha conquistato sia gli Oscar che il red carpet di, anche più volte. Ma, in particolare, nel 2019 alla kermesse francese colse tutti di sorpresa con undiche fece scalpore soprattutto sul web. Se l’intento dell’influencer cremonese era quello di non passare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mariann60059306 : RT @certesere: e quando chiara andrà ad amici e giulia sarà professionista ?????????? - Michi86210437 : #amemici20 #amici20 Io sono totalmente ipnotizzata da Giulia quando balla. E mi piace tanto anche Chiara, é molto b… - lesssgooo24 : RT @bollicine00: Scusate ma se manco Chiara sa dell’esistenza di questo video, voi come avete fatto a trovarlo?… Per farvi capire che non… - Michi86210437 : RT @certesere: e quando chiara andrà ad amici e giulia sarà professionista ?????????? - CosmaiMartina : RT @bollicine00: Scusate ma se manco Chiara sa dell’esistenza di questo video, voi come avete fatto a trovarlo?… Per farvi capire che non… -