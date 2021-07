PSG in stile Real Madrid | contatti per portare Cristiano Ronaldo in Francia

Advertising

antonioliver79 : Intanto sembra che il @PSG_inside abbia notato la splendida stagione di @Max33Verstappen. Vogliono comprarlo come a… - NandoPiscopo1 : @tcarapezza @corradone91 @Pippoevai Il mercato scorso (stile PSG) ?? Nessuno ha detto A, nessuno si è meravigliato ecc - massimo12930852 : Torneremo al top solo quando avremo una proprietà stile psg. Tutto il resto è piattume - depofoto : @PeppinInter A me basta pensare che con i soldi spesi x sta merda comprata dai cinesi x far vedere quanto ce l avev… - SandifordL : #nottieuropee su #Insigne ricordo che ha sempre fatto sin dal #Napoli di #Sarri volumi e creazione di gioco enormi… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG stile

Calcio News 24

... tanto che l'attaccante argentino ha lasciato l'Inter per sposare la causa delmentre Totti, ... in cui incantò l'Europa per lodi gioco e fece anche il record di vittorie consecutive in Serie ......è limitato dagli spagnoli come Jorginho ed è in ottima forma a differenza del connazionale del: ... lodella Nazionale di Mancini non sembra sposarsi bene con le sue qualità prediligendo un ...Calciomercato Lazio, il PSG deve vincere la concorrenza del Tottenham per Joaquin ... le ipotesi per poter consegnare a Sarri una rosa competitiva e adeguata al suo stile di gioco. (La Lazio Siamo Noi ...Secondo Alfredo Pedullà, il profilo dello spagnolo è gradito ai biancocelesti e si può chiudere su queste basi. Il club di Lotito però vorrebbe un conguaglio più alto rispetto a quello offerto dai par ...