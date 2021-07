PSG | è ufficiale | annunciato Sergio Ramos | contratto fino al 2023

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Il PSG è felice di annunciare l’arrivo dinella nostra squadra”. Con queste parole il Paris Saint-Germain annuncia su Twitter l’ingaggio di, ex difensore del Real Madrid. “Il centrale spagnolo ha firmato unbiennale e si è legato al nostro clubal 30 giugno”, ha poi puntualizzato il club parigino. #????????????? Le @PSG inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin ...

Si tratta di Sergio Ramos, storica bandiera del Real Madrid che arriva a Parigi da svincolato e ha firmato un contratto che lo legherà alfino al 30 giugno 2023. PARLA RAMOS - 'Sono molto felice ...Ilha annunciato l'acquisto a parametro zero di Sergio Ramos: il comunicato Dopo Wijnaldum, Achraf Hakimi e Donnarumma, ilbatte un altro colpo da 90. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club parigino ha infatti ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Sergio Ramos. "Il Paris Saint - Germain è lieto di ...Sergio Ramos è ufficialmente un calciatore del PSG. Dopo Wijnaldum, Donnarumma e Hakimi il Paris Saint Germain ufficializza un altro super colpo di calciomercato. Sbarca a Parigi anche il difensore ...Ci riferiamo a Sergio Ramos. È di stamattina il comunicato ufficiale del PSG che annuncia l’ingaggio a parametro zero del difensore 35enne, libero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. Ha ...