Programmare la messa a disposizione | come funziona e perché farlo Voglioinsegnare it

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 8 luglio 2021) Anche il prossimo anno scolastico si prevede un numero elevato di supplenti e quindi di domande di, ovvero le candidature spontanee previste dalla normativa scolastica italiana che possono essere presentate presso tutte le scuole italiane, per diventare insegnante o personale amministrativo (ATA), principalmente per un ruolo di supplenza per una delle classi di L'articolo .