Prima uscita pubblica di Imen Jane al Festival di Nembro dopo la bufera social (Di giovedì 8 luglio 2021) “Migliori di così – Festival delle Rinascite” è un Festival organizzato da diversi giovani di Nembro e quest’anno torna con una rassegna di eventi culturali che hanno l’obiettivo di fornire uno sguardo sul mondo attraverso gli occhi di numerosi ospiti, tra cui Imen BoulahraJane, divulgatrice di contenuti incentrati su economia e politica che grazie all’utilizzo efficace dei social network è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo e raggiungere un ampio pubblico, soprattutto quello dei più giovani. Il suo è un nome che da giorni circola parecchio sul Web, non tanto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) “Migliori di così –delle Rinascite” è unorganizzato da diversi giovani die quest’anno torna con una rassegna di eventi culturali che hanno l’obiettivo di fornire uno sguardo sul mondo attraverso gli occhi di numerosi ospiti, tra cuiBoulahra, divulgatrice di contenuti incentrati su economia e politica che grazie all’utilizzo efficace deinetwork è ria ritagliarsi uno spazio tutto suo e raggiungere un ampio pubblico, soprattutto quello dei più giovani. Il suo è un nome che da giorni circola parecchio sul Web, non tanto ...

Advertising

fedefederossi : Annuncio importante: DOMANI SU YOUTUBE ORE 13:30 FARÒ LA PREMIÈRE DEL VIDEOCLIP DI “Non è mai troppo tardi. Questo… - festletteratura : Ci ha lasciati Angelo Del Boca, probabilmente il più grande storico del colonialismo italiano. Vale la pena ripropo… - Patty63197317 : RT @ChePensi3: Io che aspetto l’uscita dei costumi per accaparrarmi la taglia giusta sul modello giusto prima che vada in tilt il sito come… - gnemaff : RT @ChePensi3: Io che aspetto l’uscita dei costumi per accaparrarmi la taglia giusta sul modello giusto prima che vada in tilt il sito come… - ChePensi3 : Io che aspetto l’uscita dei costumi per accaparrarmi la taglia giusta sul modello giusto prima che vada in tilt il… -