Preso in pieno e morto sul colpo: Edoardo aveva 36 anni. La scoperta choc sull'uomo che lo ha ucciso sulla strada

Edoardo Moschini stava per arrivare a casa. Doveva passare una serata divertente, gli amici lo aspettavano per vedere la semifinale della nazionale agli Europei di calcio. Purtroppo però, Edoardo Moschini a casa non ci è mai arrivato: il destino, ha avuto altri piani per lui. Edoardo a circa 300 metri da casa è stato travolto da una macchina mentre era in sella alla sua Yamaha. È morto così il 36enne, a un passo dalla salvezza, a un passo dalla felicità. Era il 7 luglio ed Edoardo Moschini, tifoso doc, non ha potuto festeggiare la vittoria degli azzurri, perché a casa non ci è mai arrivato.

