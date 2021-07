Prescrizione per tutti. Pronto il colpo di spugna dei migliori. Oggi il Consiglio dei ministri. La Cartabia prepara il blitz sulla Giustizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo mesi di tira e molla, la riforma del processo penale e della Prescrizione approda in Consiglio dei ministri. In giornata il pacchetto di proposte del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dovrebbe essere discusso per poi venire politicamente blindato, almeno secondo le previsioni più ottimistiche. Ma che le cose potrebbero non finire così lo si capisce dalle fibrillazioni che in queste ore attraversano la maggioranza con i 5 Stelle che sembrano pronti a fare le barricate contro il testo che, contrariamente a quanto si diceva inizialmente, si è sempre più distanziato dalla proposta dell’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo mesi di tira e molla, la riforma del processo penale e dellaapproda indei. In giornata il pacchetto di proposte del ministro della, Marta, dovrebbe essere discusso per poi venire politicamente blindato, almeno secondo le previsioni più ottimistiche. Ma che le cose potrebbero non finire così lo si capisce dalle fibrillazioni che in queste ore attraversano la maggioranza con i 5 Stelle che sembrano pronti a fare le barricate contro il testo che, contrariamente a quanto si diceva inizialmente, si è sempre più distanziato dalla proposta dell’ex ...

