Preghiera di oggi 8 luglio alla Madonna della Rocca di Cento (Di giovedì 8 luglio 2021) oggi si ricorda la Madonna della Rocca di Cento, dal cui dipinto colpito da una lancia, sgorgò sangue. Preghiamo Maria ricordando il fatto La Madonna di Cento è una singolare effigie della Vergine Maria, custodita nel Santuario seicentesco della Madonna della Rocca a Cento, cittadina in provincia di Ferrara. Il nome è dato dalla vicina L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 luglio 2021)si ricorda ladi, dal cui dipinto colpito da una lancia, sgorgò sangue. Preghiamo Maria ricordando il fatto Ladiè una singolare effigieVergine Maria, custodita nel Santuario seicentesco, cittadina in provincia di Ferrara. Il nome è dato dvicina L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Preghiera di oggi 8 luglio alla Madonna della Rocca di Cento - CristianiToday : Siamo nel mese di Luglio, il mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù. Oggi non farò un vero e proprio articol… - Rita_Sberna : Siamo nel mese di Luglio, il mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù. Oggi non farò un vero e proprio articol… - OrnellaFelici : La storia di Rita: atea e malata viene miracolata da Padre Pio. Oggi crede!: Atea e malata viene guarita da Padre P… - RitaM_Nuzzone : RT @annagiuliangel: Al sorger della luce, ascolta, o Padre santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite, che non conosca i frè… -