Preghiera della sera del 8 Luglio 2021 | “ravviva nel mio cuore la riconoscenza”

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 8 luglio 2021) “nel miola”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Dedichiamo questapochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Chiediamo che questa possa essere per noi una notte serena con L'articolo proviene da La Luce di Maria.