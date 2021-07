Precari | asse Pd-M5S propone concorso straordinario con valutazione in ingresso La Lega insiste su assunzione per titoli e servizi

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono in corso le votazioni agli emendamenti del decreto sostegni bis, compreso dunque quello relativo alla stabilizzazione dei. La seduta vede un vero e proprio braccio di ferro frae l’Pd-M5S. A riferire il tutto è il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso: “Il PD sulla scuola continua a seguire il M5S,ndo praticamente L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Precari asse

Orizzonte Scuola

...assunzioni 2021 ainon abilitati delle graduatorie Gps Dall'altra parte si sta facendo strada l'ipotesi di una sanatoria allargata per le assunzioni scolastiche caldeggiata dall'Partito ...Sono, queste ultime, figure molto particolari del sistema giudiziario, "" che perlomeno in ... E però dopo quattro di indagini condotte da Guardia di finanza e polizia sull'Milano - Genova ...Stabilizzazione precari, si profila un braccio di ferro tra il governo e le forze politiche in relazione alle assunzioni 2021/22.I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associa ...