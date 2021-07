Poppy Delevingne e Alex Pettyfer nel film The Chelsea Cowboy

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poppy Delevingne

Vogue.it

Nel corso del Festival di Cannes non si proiettano solamente film, vengono anche siglati accordi in vista di futuri lungometraggi e così è successo che l'attrice e modellaè stata scritturata per affiancare l'attore e modello Alex Pettyfer in 'The Chelsea Cowboy' . Il film, prodotto da Idris Elba, racconta la storia vera del londinese John Bindon , ...in Emilio Pucci Dopo la cerimonia religiosa nella chiesa di St. Paul a Knightsbridge a Londra,e James Cook sono volati in Marocco per i festeggiamenti delle nozze. ...Storia vera dell'attore, gangster e playboy inglese John Bindon, che si dice abbia avuto una relazione pure con la principessa Margaret ...