Pokimane spiega perchè xQc è sempre così disordinato nelle sue dirette

Leggi su esports247

(Di giovedì 8 luglio 2021) La stella di Twitch Imane ‘’ Anys ha risposto subito ad un video divenuto virale di Felix ‘xQc’ Lengyel in cui si vede la sua stanza piena di spazzatura. La 25enne hatoa volte gli streamer vivano in condizioni come quelle e ilsia molto preoccupata da ciò, Nel video del 5 luglio di xQc divenuto subito virale si vede come il ragazzo viva in mezzo a pile di immondizia letteralmente di fianco alla sua scrivania e al suo computer. Dopo aver visto il videohato come questa situazione possa avere senso per uno streamer sebbene lei ne sia veramente ...