PlayStation 5: ecco i contenuti dell’aggiornamento di luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Potenti sistemi per stabilizzare PlayStation 5: a luglio l’aggiornamento si scarica quasi in un momento per la console ammiraglia di Sony Per la prima volta, con quello di luglio arriva per PlayStation 5 un aggiornamento di stabilità di sistema. Si tratta di un update che serve principalmente a due cose: risolvere dei bug minori (se ne sistemasse di più gravi, non sarebbe dichiarato come un update per stabilizzare il sistema) e sbirciare nella console come da routine per vedere se abbiamo fatto i birichini con le modifiche. Non aspettatevi, dunque, che la versione 21.01-03.21.00.00 aggiunga feature particolari a quelle ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 luglio 2021) Potenti sistemi per stabilizzare5: al’aggiornamento si scarica quasi in un momento per la console ammiraglia di Sony Per la prima volta, con quello diarriva per5 un aggiornamento di stabilità di sistema. Si tratta di un update che serve principalmente a due cose: risolvere dei bug minori (se ne sistemasse di più gravi, non sarebbe dichiarato come un update per stabilizzare il sistema) e sbirciare nella console come da routine per vedere se abbiamo fatto i birichini con le modifiche. Non aspettatevi, dunque, che la versione 21.01-03.21.00.00 aggiunga feature particolari a quelle ...

Advertising

tuttoteKit : PlayStation 5: ecco i contenuti dell’aggiornamento di luglio #PS5 #tuttotek - alvisedri : @_Mdk7_ Ma quanto bello era lo schermo di PlayStation Vita? Ecco immaginatelo con giochi belli - HDblog : RT @HDblog: PlayStation, Sony annuncia un nuovo State of Play: ecco data e ora - HDblog : RT @HDblog: PlayStation Now scalda l'estate con i giochi di luglio: ecco quali sono - LeonScottKenny : @Edward99T_ Ecco cosa è successo al livello delle miniere in RE5. #PS4share -