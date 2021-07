Piunti (Conou) “Economia circolare fondamentale per salvare il pianeta” (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'Economia circolare c'è la chiave per salvare il pianeta. Ne è convinto Riccardo Piunti, presidente di Conou, il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli olii minerali usati. Intervistato da Claudio Brachino, per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress, ha detto: “credo che l'Economia circolare sia la soluzione alla battaglia del cambiamento climatico. Nel mondo, ogni anno, si estraggono materiali per 100 miliardi di tonnellate, su queste vengono dal recupero solo 8, le altre 92 le tiriamo via dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'c'è la chiave peril. Ne è convinto Riccardo, presidente di, il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli olii minerali usati. Intervistato da Claudio Brachino, per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress, ha detto: “credo che l'sia la soluzione alla battaglia del cambiamento climatico. Nel mondo, ogni anno, si estraggono materiali per 100 miliardi di tonnellate, su queste vengono dal recupero solo 8, le altre 92 le tiriamo via dal ...

