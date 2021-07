Più di 4 decreti al mese. Così Draghi ha svilito il ruolo del Parlamento. Dall’insediamento varati già 21 dl. È il record delle ultime tre legislature (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno come lui. E questa volta – non se la prendano i giornali sempre pronti a tessere lodi anche quando non ce n’è particolare motivo – non è un merito. Mario Draghi è il presidente del Consiglio che più di ogni altro nelle ultime legislature ha fatto ricorso ai decreti legge. Il dato è impressionante: dal giorno del suo insediamento (13 febbraio 2021), l’esecutivo guidato dall’ex banchiere ha approvato ben 21 decreti. In media: 4,2 ogni mese. Il dato emerge da un ultimo studio pubblicato da OpenPolis. E i numeri che emergono non sono banali. Si tratta, infatti, del dato più alto tra i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno come lui. E questa volta – non se la prendano i giornali sempre pronti a tessere lodi anche quando non ce n’è particolare motivo – non è un merito. Marioè il presidente del Consiglio che più di ogni altro nelleha fatto ricorso ailegge. Il dato è impressionante: dal giorno del suo insediamento (13 febbraio 2021), l’esecutivo guidato dall’ex banchiere ha approvato ben 21. In media: 4,2 ogni. Il dato emerge da un ultimo studio pubblicato da OpenPolis. E i numeri che emergono non sono banali. Si tratta, infatti, del dato più alto tra i ...

