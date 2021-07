Più contagi, ma meno sintomatici: i reparti Covid degli ospedali delle Marche si svuotano (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - I contagi giornalieri nelle Marche tornano sopra quota 50, come non succedeva dal 9 giugno, e il sobbalzo di ieri (52 positivi su 1.117 persone sottoposte a test molecolare) fa salire ancora ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Igiornalieri nelletornano sopra quota 50, come non succedeva dal 9 giugno, e il sobbalzo di ieri (52 positivi su 1.117 persone sottoposte a test molecolare) fa salire ancora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - Angiedima1 : RT @AzzetaZeta: Fateci caso, adesso ci sono gli Europei e non si parla più di assembramenti, stadi con gente stipata come sardine, folle fe… - Giorno_Lodi : Raddoppiati in 7 giorni: i contagi non calano più - MCap66210204 : RT @gzibordi: giornali e TV cercano disperatamente di nasconderlo, ma l'anno scorso in giugno e luglio il Covid, (contagi, ospedalizzazion… - lampo62 : RT @HANIA243474887: La Delta ha fatto 177 morti su 90.000 contagi... una miseria. Se usassimo gli stessi criteri con il raffreddore saremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Più contagi Variante Delta, Abrignani (Cts): 'Vaccini efficaci, Uk sarà un test' ... facendo risalire i contagi ma non più di tanto decessi e ricoveri in terapia intensiva. Tanto che il premier Boris Johnson ha deciso di riaprire tutto dal 19 luglio : 'Il Regno Unito sarà un test ...

ALLARMISMO VARIANTE DELTA/ Sirchia: discoteche e movida, come proteggere l'autunno Mentre il Regno Unito, alle prese con una allarmante crescita dei contagi dovuta alla variante Delta , dal prossimo 19 luglio riaprirà ogni attività, in Italia da ... in Italia 26 in più, in Spagna 13, ...

Variante Delta: più contagi ma non altrettanti ricoveri o morti. I grafici della Gran Bretagna Corriere della Sera ... facendo risalire ima nondi tanto decessi e ricoveri in terapia intensiva. Tanto che il premier Boris Johnson ha deciso di riaprire tutto dal 19 luglio : 'Il Regno Unito sarà un test ...Mentre il Regno Unito, alle prese con una allarmante crescita deidovuta alla variante Delta , dal prossimo 19 luglio riaprirà ogni attività, in Italia da ... in Italia 26 in, in Spagna 13, ...