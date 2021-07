Pioli: “Potrebbe esserci qualche novità tattica. Ibra? L’ho ritrovato bene. Ecco cosa penso di Maignan” (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. Sugli obiettivi stagionali. “Mi auguro in primis il ritorno allo stadio e alla normalità. Per noi spero che sia una stagione di conferma, di essere una squadra competitiva in Italia e in Europa, confermare il nostro livello. Nessuno si aspettava l’arrivo del Milan al secondo posto, proveremo ad essere una sorpresa anche l’anno prossimo. Modulo? Potrebbero esserci qualche novità tattica, sono cose che ho sempre fatto in carriera. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. Sugli obiettivi stagionali. “Mi auguro in primis il ritorno allo stadio e alla normalità. Per noi spero che sia una stagione di conferma, di essere una squadra competitiva in Italia e in Europa, confermare il nostro livello. Nessuno si aspettava l’arrivo del Milan al secondo posto, proveremo ad essere una sorpresa anche l’anno prossimo. Modulo?ro, sono cose che ho sempre fatto in carriera. ...

