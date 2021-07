Advertising

Christianzu76 : #PioeAmedeo: 'Azzurri, vincete e vi paghiamo una cena. Ma prima degli amari...' Ma questi 2 a chi fanno ridere?… - sportli26181512 : Pio e Amedeo: 'Azzurri, vincete e vi paghiamo una cena. Ma prima degli amari...': Pio e Amedeo: 'Azzurri, vincete e… - beatandlove : @annamomi imparagonabile, Don Matteo nell'Olimpo. Non possiamo fare neanche il paragone con Pio e Amedeo in prima serata su canale 5 - Milo_Meelow : @paola_guazzo @elio_vito Vabbe è stata espulsa già immediatamente da Letta. Ora c’è uno di #italiaviva in sospeso f… - pap1pap : @AngelOne_ Minchia che battuta... I testi te li scrivi da solo o ti appoggi a Pio e Amedeo? -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

La Gazzetta dello Sport

, i comici foggiani, campioni di ascolti in primavera con lo show su Canale 5, e ora al lavoro per il loro film, hanno deciso di superarsi, di fare quello che non hanno mai osato fare. '...Un esempio su tutti è "Felicissima sera" di. Dall'autunno vorremmo che una serata di Canale 5 fosse dedicata a questa tipologia di prodotti". Tra gli eventi speciali sono già in cantiere ...Il duo comico foggiano in vista della finale degli Europei contro l'Inghilterra ha deciso di superarsi: "Incredibile visto quanto siamo scrocconi" ...Presentata la nuova stagione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. «Offriremo tutte le sere produzioni esclusive e “made in Mediaset”, sempre in sintonia con i gusti contemporanei del pubblico» ...