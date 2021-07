Pierpaolo Pretelli massacrato da Gabriele Parpiglia: “Una cosa gravissima” (Di giovedì 8 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli è stato fortemente criticato da Gabriele Parpiglia, che ha invece elogiato Giulia Salemi: ecco per quale motivo. Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore è stato al centro della polemica a causa di alcune sue “mancate” dichiarazioni. Che cosa è successo? Gabriele Parpiglia, durante la sua trasmissione Il Bianco e Nero, si occupa dei maggiori L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 luglio 2021)è stato fortemente criticato da, che ha invece elogiato Giulia Salemi: ecco per quale motivo.nelle scorse ore è stato al centro della polemica a causa di alcune sue “mancate” dichiarazioni. Cheè successo?, durante la sua trasmissione Il Bianco e Nero, si occupa dei maggiori L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

24sere : RT @Diregiovani: Parole bellissime di Pierpaolo per la sua Giulia.?? #prelemi #lestatepiucalda - Babbalei1 : RT @Diregiovani: Parole bellissime di Pierpaolo per la sua Giulia.?? #prelemi #lestatepiucalda - Stefycr7 : RT @Diregiovani: Parole bellissime di Pierpaolo per la sua Giulia.?? #prelemi #lestatepiucalda - Maria09436651 : @Parpiglia @FgfanRn Ma che ti frega se lui risponde o no? Pensa al tuo programma, ai tuoi protetti, ai tuoi progett… - Alessan85713545 : Si riproponiamolo un’altra volta per dare sempre più conferme su chi è Pierpaolo Pretelli #prelemi -