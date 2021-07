Piemonte | Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo | ridotto il distanziometro M5s | “È scritta sotto dettatura delle lobby”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Inlaha vinto la sua battaglia, riuscendo a smontare ladel 2016 sulle “Norme per la prevenzione e ilalla diffusione delpatologico”, che in 4 anni aveva portato a un calo dei volumi delfisico pari al 16,5% nella Regione. Il lungo e travagliato iter del provvedimento, osteggiato dalle opposizioni ma anche dagli alleati, si è concluso con 25 voti favorevoli, 17 contrari, 3 astenuti e un non votante. Fratelli d’Italia si è opposta, mentre Forza Italia ha dato il suo appoggio: anche se il presidente forzista della ...

Advertising

fattoquotidiano : Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto d… - matteosalvinimi : @zaiapresidente e @M_Fedriga confermano le grandi capacità amministrative della Lega. Bene @Alberto_Cirio in Piemon… - marisameli2 : RT @fattoquotidiano: Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto dett… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto dett… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Lega

Il Fatto Quotidiano

Dopo un'attenta valutazione, l'Associazione Go Wine ha deciso di rinviare la Festa dei Vini Autoctoni del, evento in programma sabato prossimo 10 luglio ad Alba. 'La scelta sia questa fase complessa di lenta ripresa, dopo mesi di restrizioni dovute alla pandemia. Ragioni anche di carattere ...Inavremmo dovuto occuparci di Gigafactory, di Embraco e dei vaccini ma per settimane lapiemontese ci ha tenuto bloccati a parlare di gioco d'azzardo'. L'indotto: 'Termoli non è ...ROMA - L'eliminazione della retroattività approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte sarà valida per le tabaccherie ma non per i bar.ROMA - Fratelli d'Italia si asterrà dal voto finale sul ddl 144 della Giunta. È quanto ha annunciato il capogruppo Paolo Bongioanni durante ...