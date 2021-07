Pfizer chiederà l’autorizzazione per la terza dose di vaccino anti-Covid all’Fda statunitense (Di venerdì 9 luglio 2021) Entro agosto Pfizer chiederà alla Food and Drug Administration statunitense (Fda) l’autorizzazione per dare il via libera alla terza dose del proprio vaccino contro il Coronavirus e le sue varianti. A renderlo noto è stato il direttore scientifico della società, Mikael Dolsten. Pur rassicurando che «il vaccino Pfizer-BioNTech ha alti livelli di protezione contro la variante Delta», prevenendo dunque i ricoveri e i casi gravi di Covid-19, Dolsten ha osservato che il calo di efficacia del ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Entro agostoalla Food and Drug Administration(Fda)per dare il via libera alladel propriocontro il Coronavirus e le sue vari. A renderlo noto è stato il direttore scientifico della società, Mikael Dolsten. Pur rassicurando che «il-BioNTech ha alti livelli di protezione contro la variante Delta», prevenendo dunque i ricoveri e i casi gravi di-19, Dolsten ha osservato che il calo di efficacia del ...

