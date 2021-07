Pesante sul mercato di Piazza Affari Tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo scenario tecnico di Tiscali mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,0168 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,0172. La figura ribassista suggerisce la ... Leggi su finanza.lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,0168 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,0172. La figura ribassista suggerisce la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesante sul San Giuliano, donne investite: 35enne che era con loro sarà interrogato da pm di Lodi Il corpo di Sara riporta segni evidentissimi di lesioni compatibili con lo schiacciamento da mezzo pesante e risulta che sia morta quasi sul colpo. Hanan, invece, che lanciò l'sos al 112 , ha avuto ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Tiscali A picco la società di telecomunicazioni , che presenta un pessimo - 2,3%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il ...

