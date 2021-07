Perugia, esplosione in una villetta: 1 morto e tre feriti (Di giovedì 8 luglio 2021) esplosione nella notte in una villetta bifamiliare a Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. Pesante il bilancio: 1 morto e 3 feriti (Vigili del Fuoco)E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta, nella notte, in una villetta bifamiliare a Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con le squadre di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021)nella notte in unabifamiliare a Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di. Pesante il bilancio: 1e 3(Vigili del Fuoco)E’ di une treil bilancio di un’avvenuta, nella notte, in unabifamiliare a Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con le squadre di Gaifana, Assisi, Foligno e, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di ...

