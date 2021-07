Perugia | esplode una villetta | un morto e tre feriti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 luglio 2021) Une tre: questo il bilancio dell'esplosione in unain località Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di. La vittima aveva 59 anni, con lui viveva la moglie, anch'essa ferita. Lo scoppio ha coinvolto anche due persone che vivono nell'appartamento sottostante a quello dove è avvenuta l'esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gubbio e Assisi: ancora da chiarire le cause dello scoppio. Le tre persone ferite sono state trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita.