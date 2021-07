Perché in Islanda la settimana lavorativa di quattro giorni è stata un «successo travolgente» (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi non sogna di lavorare meno ore settimanali a parità di stipendio? Un nuovo modello, destinato a essere invidiato da tutto il mondo, è stato testato in Islanda, che alcuni ricercatori hanno definito un «successo travolgente» dopo aver visionato i risultati delle prove di una settimana lavorativa di quattro giorni, in cui gli impiegati sono stati pagati lo stesso importo per orari più brevi. I test hanno portato i sindacati a rinegoziare i modelli di lavoro, e ora l’86% della forza lavoro islandese è passata a orari più brevi per la stessa retribuzione, ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi non sogna di lavorare meno oreli a parità di stipendio? Un nuovo modello, destinato a essere invidiato da tutto il mondo, è stato testato in, che alcuni ricercatori hanno definito un «» dopo aver visionato i risultati delle prove di unadi, in cui gli impiegati sono stati pagati lo stesso importo per orari più brevi. I test hanno portato i sindacati a rinegoziare i modelli di lavoro, e ora l’86% della forza lavoro islandese è passata a orari più brevi per la stessa retribuzione, ...

Advertising

suniverseeee : Non l’Islanda che vuole l’Italia solo perché è vicina a Padova - affarimiei34 : Non dite al sindaco Sala che la settimana lavorativa di 4 giorni in Islanda è un successo travolgente altrimenti… - mariakallax_ : Io col pallottoliere che cerco di capire perché la gente commenta con “vediamo allora il PIL dell’Islanda” e “non c… - giulio_galli : Difficile possa funzionare in #Italia, dove con il #lockdown la #produttività è aumentata perché secondo me molti l… - SaraBer44069893 : @GiovanniPaglia @udogumpel E certo, perché il debito dell'Islanda è identico al nostro vero? Dobbiamo lavorare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Islanda Polonia, i tesori trafugati dai nazisti in un lago? La ricerca con un drone sottomarino APPROFONDIMENTI MONDO Tornado travolge la Repubblica Ceca, 3 morti L'INIZIATIVA Islanda, la ... 'Abbiamo risultati discreti e ora proveremo a effettuare delle estrazioni perché abbiamo visto sul ...

Perché in Islanda la settimana lavorativa di quattro giorni è stata un "successo travolgente" In Islanda settimana lavorativa di quattro giorni: com'è andato il test In Islanda, le prove condotte dal consiglio comunale di Reykjavík e dal governo nazionale hanno coinvolto più di 2.500 ...

Farmaci: dermatite atopica, via libera Ue ad anticorpo monoclonale Leo Pharma ciociariaoggi.it APPROFONDIMENTI MONDO Tornado travolge la Repubblica Ceca, 3 morti L'INIZIATIVA, la ... 'Abbiamo risultati discreti e ora proveremo a effettuare delle estrazioniabbiamo visto sul ...Insettimana lavorativa di quattro giorni: com'è andato il test In, le prove condotte dal consiglio comunale di Reykjavík e dal governo nazionale hanno coinvolto più di 2.500 ...