Perché il governo di Joe Biden ha annullato il contratto JEDI assegnato a Microsoft? (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha annullato un contratto di cloud computing dell’era Trump del valore di 10 miliardi di dollari che era stato assegnato a Microsoft e ha detto che ora annuncerà un nuovo contratto che dovrebbe includere sia Microsoft che la rivale tecnologica Amazon. Il mastodontico progetto JEDI (Joint Enterprise Defense su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) haundi cloud computing dell’era Trump del valore di 10 miliardi di dollari che era statoe ha detto che ora annuncerà un nuovoche dovrebbe includere siache la rivale tecnologica Amazon. Il mastodontico progetto(Joint Enterprise Defense su Quotidianpost.

Advertising

EnricoLetta : Anche la Camera ha approvato la mozione perché sia data la cittadinanza a #PatrickZaki. Ora che il Parlamento nella… - LiaQuartapelle : Anche la Camera approva a larghissima maggioranza la mozione perché a #PatrickZaki sia data la cittadinanza italian… - LiaQuartapelle : Servono altri gesti, decisi e chiari, per liberare #PatrickZaki. A partire dalla concessione della cittadinanza. Co… - QuotidianPost : Perché il governo di Joe Biden ha annullato il contratto JEDI assegnato a Microsoft? - fabrizia_alb : RT @Sarita_Libre: Non ho nulla contro gli egiziani come persone, ma #NonVadoinVacanzainEgitto perché il loro governo applica la #tortura. (… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché governo Una riforma opposta a quella che chiedeva l'Europa, processi più lunghi e impunità: gli effetti della nuova prescrizione Cartabia Questo perché gli emendamenti che la ministra avrebbe dovuto presentare in commissione Giustizia ... Così la riforma aumenta processi e impuniti - Un modo per mettere gli esponenti del governo con le ...

Covid in Gb, lo studio: Euro 2020 forse causa della risalita dei contagi. Gli scienziati: 'Riaprire tutto è pericoloso' Pericoloso per cinque motivi: ecco perché Sono cinque i motivi principali per cui la strategia scelta dal governo è considerata pericolosa . 'Per prima cosa, una trasmissione non mitigata colpirà ...

Cacciari: 'Perché Pd al governo se Letta non vuole stare con Salvini?' Tiscali.it Questogli emendamenti che la ministra avrebbe dovuto presentare in commissione Giustizia ... Così la riforma aumenta processi e impuniti - Un modo per mettere gli esponenti delcon le ...Pericoloso per cinque motivi: eccoSono cinque i motivi principali per cui la strategia scelta dalè considerata pericolosa . 'Per prima cosa, una trasmissione non mitigata colpirà ...