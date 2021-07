Per Emerson si cerca lo sconto o un'operazione alla Bakayoko: continuano i contatti per Berge (Di venerdì 9 luglio 2021) Le ultime che arrivano sul mondo del Napoli dal programma televisivo di calciomercato sula rete Sportitalia riguardano ancora la priorità Emerson Palmieri ma non solo: occhio anche a Sander Berge per la mediana. Queste le ultime di mercato fornite dal giornalista Alfredo Pedullà: "Per quanto riguarda il terzino, lo ha confermato silenziosamente anche Spalletti in conferenza, Emerson Palmieri è il primo obiettivo ma il Chelsea chiede 20 milioni, ritenuti troppi: il Napoli per prenderlo cercherà lo sconto o anche di prenderlo in un'operazione stile Bakayoko, con semplice prestito (e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Le ultime che arrivano sul mondo del Napoli dal programma televisivo di calciomercato sula rete Sportitalia riguardano ancora la prioritàPalmieri ma non solo: occhio anche a Sanderper la mediana. Queste le ultime di mercato fornite dal giornalista Alfredo Pedullà: "Per quanto riguarda il terzino, lo ha confermato silenziosamente anche Spalletti in conferenza,Palmieri è il primo obiettivo ma il Chelsea chiede 20 milioni, ritenuti troppi: il Napoli per prenderlo cercherà loo anche di prenderlo in un'stile, con semplice prestito (e ...

Advertising

Spazio_Napoli : Per Emerson si cerca lo sconto o un'operazione alla Bakayoko: continuano i contatti per Berge - zazoomblog : Di Marzio: Settimana prossima ci sarà un incontro con gli agenti di Emerson. A fine Europeo Insigne parlerà con la… - sscalcionapoli1 : Sky – Il Chelsea spara alto per Emerson: prossima settimana Giuntoli incontrerà gli agenti - sportli26181512 : Napoli, previsto un incontro con gli agenti di Emerson Palmieri. Le news di calciomercato: L'esterno della Nazional… - 1926_cri : RT @Napoli_Report: Come terzino sinistro la prima scelta è #EmersonPalmieri, solo che la prima richiesta del #Chelsea è altissima: €20M. Se… -