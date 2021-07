Per analisi finanziari offensiva Sky scatta guerra su base clienti (Di giovedì 8 luglio 2021) Scivola TIM a piazza Affari, le vendite arrivano nel giorno in cui il Sole 24 Ore riporta dell'offensiva di Sky sui prezzi degli abbonamenti per la banda larga. Secondo le anticipazioni, infatti, la controllata di Comcast sta valutando di proporre a grande sconto - fino alla metà del costo attuale - il suo servizio in fibra ottica, spostando il campo di battaglia contro Tim dai diritti tv della Serie A al 'core business' della compagnia telefonica.'La reazione di Sky -... Leggi su digital-news (Di giovedì 8 luglio 2021) Scivola TIM a piazza Affari, le vendite arrivano nel giorno in cui il Sole 24 Ore riporta dell'di Sky sui prezzi degli abbonamenti per la banda larga. Secondo le anticipazioni, infatti, la controllata di Comcast sta valutando di proporre a grande sconto - fino alla metà del costo attuale - il suo servizio in fibra ottica, spostando il campo di battaglia contro Tim dai diritti tv della Serie A al 'core business' della compagnia telefonica.'La reazione di Sky -...

Ultime Notizie dalla rete : Per analisi Variante Delta, sale l'allerta in Gran Bretagna: +71% di casi. Gli scienziati: 'Riaperture pericolose e premarure' Secondo le ultime analisi, i casi settimanali hanno registrato un aumento del 71% , raggiungendo il ... Oltre 100 esperti mondiali hanno scritto una lettera, pubblicata da Lancet, per chiedere al ...

Mediobanca - SACE: il 2020 del comparto Wine&Spirits italiano e le sfide post pandemia ... l'Ufficio Studi di SACE e Ipsos sul settore vino & spirits italiano, dedicato all'analisi dei ... L' online è esploso durante la pandemia: +74,9% le vendite sui portali web di proprietà, +435% per le ...

Posti nelle agenzie di analisi e ricerca LA NAZIONE Bitcoin: alcune banche centrali mostrano interesse (sondaggio luglio 2021) Il timore per l'aumento dell'inflazione è una delle preoccupazioni più diffuse tra i banchieri centrali di tutto il mondo. Mentre gli investitori sono alla costante ricerca dei migliori asset su cui i ...

Riforma pensioni e quota 41: cosa cambia? In queste ore il Governo è in fase di analisi per stabilire quali siano le migliori soluzioni e le misure da introdurre per la riforma delle pensioni che entrerà in gioco presumibilmente a partire dal ...

