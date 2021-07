Paura a Cuneo, albanese ubriaco travolge 2 ragazzini dopo Italia-Spagna (Video) (Di giovedì 8 luglio 2021) Cuneo, 8 lug — Attimi di vero e proprio terrore a Cuneo dove un albanese ubriaco ha centrato in pieno, travolgendoli, due ragazzi in scooter. Fortunatamente senza conseguenze fatali. L’incidente è avvenuto in piazza Galimberti nel centro della città piemontese, quando moltissimi cittadini si erano riversati nelle strade per festeggiare la vittoria degli azzurri nella semifinale degli Europei Italia-Spagna. albanese ubriaco investe frontalmente due ragazzi in scooter Lo schianto, violentissimo, è stato ripreso e diffuso sui social da uno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 lug — Attimi di vero e proprio terrore adove unha centrato in pieno,ndoli, due ragazzi in scooter. Fortunatamente senza conseguenze fatali. L’incidente è avvenuto in piazza Galimberti nel centro della città piemontese, quando moltissimi cittadini si erano riversati nelle strade per festeggiare la vittoria degli azzurri nella semifinale degli Europeiinveste frontalmente due ragazzi in scooter Lo schianto, violentissimo, è stato ripreso e diffuso sui social da uno ...

