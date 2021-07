Parte da Castelnuovo il ' Festival Gaber'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Torna per la sua diciassettesima edizione il, uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale che ha lo scopo di diffondere e mantenere viva la figura e l'...

La rassegna partirà il 9 luglio adi Garfagnana con un incontro - spettacolo dal titolo "Giorgio Gaber: una nuova coscienza", che vedrà protagonisti il sindaco diAndrea ...... l'accesso al borgo e l'utilizzo dei bagni pubblici dadi persone con disabilità e ridotta ... vicesindaco e assessore con delega al decoro urbano diBerardenga - destina ogni anno ...Lunedì (12 luglio) inizierà la demolizione del fabbricato in località “Alle Monache”, primo ed importante step per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana dell’area. Il progetto prevede ...Il Comune ha stanziato 125mila euro per integrare un contributo regionale sulla riqualificazione delle mura Il Comune di Castelnuovo Berardenga continua a investire nella riqualif ...