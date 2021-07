Parlamento Legalità Internazionale | riunione a Monreale nel ricordo di Rosario Livatino

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà una ‘due giorni’ di grande intensità, anche spirituale, a. Ildellaha organizzato per il 9 e 10 luglio il convegno nazionale “Testimoni credibili di una cultura della vita sul sentiero del mondo”. Iniziativa voluta dal presidente-fondatore Nicolò Mannino molto apprezzata. Tanto che gode, tra gli altri, dei patrocini di Camera dei Deputati e della Regione Siciliana. Sembrerà di vederlo, sui lavori, lo sguardo attento di. Al ‘giudice ragazzino’ (cit. Cossiga) una mafia bestiale riservò un trattamento vigliacco quanto ...

Advertising

live_messina : Mammola (IdV): Italia dei Valori rientra in Parlamento e con lei anche la legalità e la lotta alla corruzione. - DavideTorah : @_nevertogether_ @AzzurraBarbuto La “protezione” non è compito del legislatore che “esaurisce” la sua attività con… - FDI_Parlamento : Mafia. Caretta (FdI): operazione antimafia a Palermo importante segnale di legalità - FratellidItalia : RT @carettamc11: Operazione #antimafia a #Palermo è un importante segnale di legalità. Grazie alla #Dia, alla #DDA e ai @_Carabinieri_ @Fra… - carettamc11 : Operazione #antimafia a #Palermo è un importante segnale di legalità. Grazie alla #Dia, alla #DDA e ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento Legalità

Altalex

... e si sono aggiunte una quantità di leggi finalizzate a garantire trasparenza eche, però, ... insieme ad altri 600 sindaci da tutta Italia, ha chiesto con forza ale, tramite il ...... ildeve chiarire cosa è successo non solo in quel carcere ma anche negli altri istituti penitenziari, indagando sul rispetto dellanell'universo carcerario, che non può essere ...