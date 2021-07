Papa Francesco dopo l’operazione al Colon il risultato dell’esame istologico (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua il periodo di degenza di Papa Francesco, che è ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento al Colon. La sala stampa vaticana fa sapere che la giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, è trascorsa tranquilla, con il Pontefice che si è alimentato e mobilitato autonomamente. In serata, però, “ha manifestato un episodio febbrile”. Stamattina sono quindi proseguiti gli esami di routine, microbiologici e una tac torace-addome che ha dato risultato negativo. Le precedenti notti erano trascorse in maniera tranquilla per Papa Francesco, le cui condizioni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua il periodo di degenza di, che è ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento al. La sala stampa vaticana fa sapere che la giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, è trascorsa tranquilla, con il Pontefice che si è alimentato e mobilitato autonomamente. In serata, però, “ha manifestato un episodio febbrile”. Stamattina sono quindi proseguiti gli esami di routine, microbiologici e una tac torace-addome che ha datonegativo. Le precedenti notti erano trascorse in maniera tranquilla per Papa, le cui condizioni ...

Papa Francesco, "episodio febbrile nella notte". Colon, il verdetto dell'esame istologico Continua il periodo di degenza di Papa Francesco , che è ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento al colon. La sala stampa vaticana fa sapere che la giornata di ieri, mercoledì 7 ...

