Papa Francesco 'benedice' i ragazzi del Cinema America (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - La segreteria di Stato del Vaticano ha risposto ad una missiva dei ragazzi e le ragazze del Cinema America, inviata a Papa Francesco, mandando un "saluto benedicente" del Pontefice ai giovani attivisti delle arene Cinematografiche romane. “Abbiamo appena ricevuto il 'saluto benedicente' di Papa Francesco”, afferma Valerio Carocci. “Nei mesi scorsi, dialogando con Wim Wenders per l'organizzazione della retrospettiva a lui dedicata, gli abbiamo confidato - prosegue - che in questi anni abbiamo sempre sognato ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - La segreteria di Stato del Vaticano ha risposto ad una missiva deie le ragazze del, inviata a, mandando un "salutonte" del Pontefice ai giovani attivisti delle arenetografiche romane. “Abbiamo appena ricevuto il 'salutonte' di”, afferma Valerio Carocci. “Nei mesi scorsi, dialogando con Wim Wenders per l'organizzazione della retrospettiva a lui dedicata, gli abbiamo confidato - prosegue - che in questi anni abbiamo sempre sognato ...

Advertising

vaticannews_it : #7luglio #PapaFrancesco: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - vaticannews_it : #8luglio A #PapaFrancesco arrivano messaggi da ogni parte del mondo per la sua pronta guarigione - virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - babibat : RT @diariotv2000: On line, sul sito di @TV2000it Diario di Papa Francesco, 7 luglio 2021' puntata dedicata alle attività dell'@agesci htt… - giacomo1994_ : @gipsylenu La felicità per vincere un biglietto, così come una maglia, è legittima infatti. Il problema è un altro,… -