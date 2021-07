Oxfam Italia, Emilia Romano nuova presidente, rinnovato Cda (Di giovedì 8 luglio 2021) Si rinnova il Consiglio di amministrazione di Oxfam Italia. Lo scorso 2 luglio, l'Assemblea dei soci ha eletto come nuova presidente Emilia Romano, da oltre 30 anni impegnata nel settore no - profit ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Si rinnova il Consiglio di amministrazione di. Lo scorso 2 luglio, l'Assemblea dei soci ha eletto come, da oltre 30 anni impegnata nel settore no - profit ...

Fame nel mondo, la parola d'ordine è fare presto Leggi anche Oxfam, la fame può uccidere più del covid: 121 milioni di persone a rischio E così, grazie alla stretta collaborazione tra Italia e Fao è stato lanciato il progetto della Food Coalition ...

Emilia Romano nuova presidente di Oxfam Italia «Le sfide per i prossimi mesi e anni sono la lotta a povertà e alle disuguaglianze in Italia. Contrastare gli effetti della pandemia nei Paesi poveri» i primi impegni Oxfam Italia, l’associazione ...

