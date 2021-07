Ottima performance per Danske Bank su revisione al rialzo della guidance (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Protagonista Danske Bank, che mostra un’Ottima performance, con un rialzo del 3,18% a quota 115,3. A spingere il titolo della multinazionale danese di servizi bancari e finanziari è la revisione al rialzo della guidance per il 2021. Ora Danske Bank, per l’intero anno, si aspetta un utile netto di oltre 12 miliardi di corone danesi (pari a circa 1,6 miliardi di euro), rsipetto a stime precedenti per un utile compreso tra 9 e 11 miliardi di corone danesi. “Adeguiamo la nostra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Protagonista, che mostra un’, con undel 3,18% a quota 115,3. A spingere il titolomultinazionale danese di servizi bancari e finanziari è laalper il 2021. Ora, per l’intero anno, si aspetta un utile netto di oltre 12 miliardi di corone danesi (pari a circa 1,6 miliardi di euro), rsipetto a stime precedenti per un utile compreso tra 9 e 11 miliardi di corone danesi. “Adeguiamo la nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Ottima performance Deliveroo brilla in Borsa su aumento ordini dell'88% in secondo trimestre Ottima la performance di Deliveroo , che si attesta a 335,2 con un aumento del 4,56% . A spingere il titolo dell'azienda di food delivery è l'aumento dell'88% degli ordini nel secondo trimestre dell'...

Stellantis: gli utili del primo semestre meglio del previsto Stellantis ha affermato che i suoi margini sugli utili operativi rettificati nel primo semestre dovrebbero superare un obiettivo annuale compreso tra il 5,5% e il 7,5% ...

