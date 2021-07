Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto | “gravi criticità al pronto soccorso” Sindacato

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 8 luglio 2021) Di seguito il comunicato: “Come prevedibile, in queste ore la capacità di ricezione deldel P.O. SS.è giunta a saturazione; l’afflusso di pazienti e ambulanze rende sempre più difficile gestire una situazione che dovrebbe essere ordinaria, ma che non lo è affatto. I lavoratori, medici, infermieri, operatori socio sanitari, sono allo stremo ed alla paura per il contagio del Covid-19, si somma la preoccupazione che, a questi ritmi, la capacità di dare risposte adeguate possa venire meno. Di fatto, in questo Servizio si naviga a vista.” Questa la denuncia al Direttore generale e al Direttore sanitario dell’Asl/Ta, ...