Oroscopo domani Paolo Fox | 9 luglio | previsioni per tutti i segni

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 8 luglio 2021)Fox 92021 –Fox è forse l’astrologo più seguito del nostro paese, sicuramente il più riconoscibile e famoso, anche a causa di una presenza costante in numerosi programmi televisivi. Anche oggi l’astrologo nato a Roma è pronto a consigliarci.Fox Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Ok sul lavoro, qualche problematica costante in ambito privato/sentimentale è decisamente probabile. Siate un po’ meno orgogliosi. Toro – Profilo basso, più che potete. Solo sul lavoro è concesso qualche “colpo di testa” ma senza esagerare, la ...