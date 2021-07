Oms, superati 4 milioni di morti per Covid - 19 nel mondo (Di giovedì 8 luglio 2021) La pandemia di Covid - 19 ha ucciso più di quattro milioni di persone nel mondo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che il bilancio reale è stato "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) La pandemia di- 19 ha ucciso più di quattrodi persone nel. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che il bilancio reale è stato "...

