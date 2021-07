Omofobia, Ue senza vergogna: affida il “processo” a Orban a un condannato per revenge porn (Di giovedì 8 luglio 2021) È atteso per oggi il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione contro l’Ungheria, per costringerla a modificare la legge a tutela dei bambini che dispone, tra l’altro, di non coinvolgerli nella propaganda Lgbt. Una legge “omofoba” secondo gli apparati di potere Ue, che in questa battaglia contro il governo Orban sono rappresentati da un uomo, il laburista maltese Cyrus Engerer, condannato in passato per revenge porn nei confronti dell’ex fidanzato. Il «ricatto» Ue a Orban: a rischio i fondi del Recovery Engerer è, infatti, l’estensore della risoluzione che chiede alla Commissione di intervenire contro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) È atteso per oggi il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione contro l’Ungheria, per costringerla a modificare la legge a tutela dei bambini che dispone, tra l’altro, di non coinvolgerli nella propaganda Lgbt. Una legge “omofoba” secondo gli apparati di potere Ue, che in questa battaglia contro il governosono rappresentati da un uomo, il laburista maltese Cyrus Engerer,in passato pernei confronti dell’ex fidanzato. Il «ricatto» Ue a: a rischio i fondi del Recovery Engerer è, infatti, l’estensore della risoluzione che chiede alla Commissione di intervenire contro ...

