Omofobia | Renzi | ' spero sempre in un sussulto | Quirinale? La destra ha il 45%'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "che ci sia undi saggezza perché l'ostruzionismo da un lato e l'ideologismo dall'altro rischiano di far saltare il provvedimento. Dico: c'è ancora tempo, non sprechiamolo". Lo dice Matteoa proposito del Ddl Zan in una intervista all'Huffington post. "Ma perché, invece di trovare un accordo ampio su questi temi e scrivere una bella pagina del Parlamento alla luce del sole, bisogna andare alla roulette russa del voto segreto? Possiamo vincere 3-0 e vogliamo andare a rischiare tutto ai rigori?", chiede tra le altre cose il leader di Iv. Alla domanda su come voterà Iv ...

... che sui social ha preso di mira in particolare la figura di, 'politico pagato dagli italiani'... Nessuno vuol negare la possibilità di lottare contro l', ma cosa c'è di male se i preti a ...Chi si sottrae a questo impegno per manovre di palazzo o, come fa, per tentare un avvicinamento alla destra, se ne assume le responsabilità davanti al Paese." Lo dice il Senatore di LeU ...Roma, 8 lug (Adnkronos) – “Spero sempre che ci sia un sussulto di saggezza perché l’ostruzionismo da un lato e l’ideologismo dall’altro rischiano di far saltare il provvedimento. Dico: c’è ancora temp ..."Meglio un compromesso che nessuna legge", aveva avvisato Matteo Renzi, aggiungendo ... che sono le caratteristiche della vittima del reato, si parla di omofobia e transfobia cioè del movente del ...