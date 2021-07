Omofobia: Renzi cita Moro, 'essere se stessi aprendosi al dialogo' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "La politica, diceva un grande come Aldo Moro, consiste nella nobile e suprema fatica di essere se stessi aprendosi al dialogo". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia, su Retequattro, tornando a ribadire la necessità di un confronto sul ddl Zan. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "La politica, diceva un grande come Aldo, consiste nella nobile e suprema fatica diseal". Lo ha affermato Matteo, ospite di 'Stasera Italia, su Retequattro, tornando a ribadire la necessità di un confronto sul ddl Zan.

