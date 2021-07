Omofobia | Margiotta Pd | ' il mio voto non mancherà'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Alcuni retroscena mi indicano tra i senatori del Partito Democratico che faranno mancare il loroal ddl zan. Si tratta di un'indiscrezione che non ha alcun fondamento. Sono sempre stato leale al gruppo e continuerò ad esserlo pur ritenendo che alcuni aspetti del testo potrebbero essere migliorati senza stravolgere l'impianto. Il mioin aula non". Lo dice il senatore del Pd Salvatore

Sono sempre stato leale al gruppo e continuerò ad esserlo pur ritenendo che alcuni aspetti del testo potrebbero essere migliorati senza stravolgere l'impianto. Il mio voto in aula non mancherà". Lo dice il senatore del Pd Salvatore Margiotta. Il voto al Senato del 13 luglio, franchi tiratori in entrambi gli schieramenti. Il Pd potrebbe perdere 3 o 4 senatori. Renzi: dimostrerò che voto a favore.