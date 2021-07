Olimpiadi Tokyo 2021 | i qualificati del Vietnam e un percorso condizionato dalla pandemia

Advertising

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha salutato una rappresentanza degli atleti militari che prenderanno parte ai Giochi O… - ilpost : A circa due settimane dall’inizio delle #Olimpiadi, a #Tokyo è stato reintrodotto lo stato di emergenza - ItalianNavy : RT @MinisteroDifesa: Il Ministro @guerini_lorenzo ha salutato una rappresentanza degli atleti militari che prenderanno parte ai Giochi Olim… - OA_Sport : I qualificati del Vietnam ai Giochi di Tokyo - A cura di Giulio Chinappi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

65kg No. 1 Gadzhimurad RASHIDOV (RUS) No. 2 Bajrang BAJRANG (IND) No. 3 Daulet NIYAZBEKOV (KAZ) No. 4 Iszmail MUSZUKAJEV (HUN) Takuto OTOGURO (JPN) Tulga TUMUR OCHIR (MGL) Adama DIATTA (SEN) Haithem ...La decisione. Il premier giapponese, Yoshihide Suga, ha annunciato un nuovo stato di emergenza per, dovuto al coronavirus, a due settimane dalle. Lo stato di emergenza entrerà in vigore da lunedì, 12 luglio, al 22 agosto e si estenderà proprio nel periodo in cui sono previsti i ...Prorogato lo stato di emergenza in Giappone Lo stato di emergenza imposto per contenere la diffusione del cororonavirus sarà prorogato in Giappone fino al 22 agosto, coprendo così il periodo di ..."È arrivata la notizia dello stato d'emergenza in Giappone per tutta la durata delle Olimpiadi". Ad annunciarlo è stato questa mattina il presidente del Coni Giovanni Malagò, iniziando il suo interven ...