Olimpiadi di Tokyo senza pubblico. Varato lo stato d’emergenza (Di giovedì 8 luglio 2021) Tokyo, 8 lug – Niente pubblico per le Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa della ripresa dei contagi nella capitale giapponese. A dare l’annuncio il ministro nipponico per le Olimpiadi, Tamayo Marukawa, dopo averne discusso con gli organizzatori. Varato lo stato d’emergenza. Lo riferisce l’agenzia stampa Kyodo. stato di emergenza, Olimpiadi di Tokyo 2020 senza pubblico Inizialmente le autorità prevedevano di accogliere soltanto un numero limitato di spettatori. Ora questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 lug – Nienteper ledi2020 a causa della ripresa dei contagi nella capitale giapponese. A dare l’annuncio il ministro nipponico per le, Tamayo Marukawa, dopo averne discusso con gli organizzatori.lo. Lo riferisce l’agenzia stampa Kyodo.di emergenza,di2020Inizialmente le autorità prevedevano di accogliere soltanto un numero limitato di spettatori. Ora questa ...

Advertising

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - repubblica : Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha salutato una rappresentanza degli atleti militari che prenderanno parte ai Giochi O… - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @CIAfra73 @argento_tw @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @OltreTv… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Le #Olimpiadi di #Tokyo si svolgeranno senza spettatori a causa della ripresa dei contagi di #covid19. L'ha annunciato i… -