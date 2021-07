Olimpiadi di Tokyo senza pubblico. Il Giappone si arrende al Covid: emergenza fino al 22 agosto (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Olimpiadi in Giappone si terranno senza tifosi. Una conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid nel periodo che coincide con i Giochi. “Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non ci saranno spettatori”. Lo ha annunciato il ministro con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa. Dopo gli incontri con il Comitato olimpico internazionale. Olimpiadi di Tokyo senza pubblico Il Giappone aveva a lungo bandito i fan stranieri. Ma sperava di consentire presenze ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Leinsi terrannotifosi. Una conseguenza della dichiarazione dello stato diper ilnel periodo che coincide con i Giochi. “Alledi2020 non ci saranno spettatori”. Lo ha annunciato il ministro con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa. Dopo gli incontri con il Comitato olimpico internazionale.diIlaveva a lungo bandito i fan stranieri. Ma sperava di consentire presenze ...

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - repubblica : Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid - Gazzetta_it : I Giochi di Tokyo a porte chiuse: niente pubblico #Olimpiadi - SecolodItalia1 : Olimpiadi di Tokyo senza pubblico. Il Giappone si arrende al Covid: emergenza fino al 22 agosto… - tittimaestra : RT @cesarebrogi1: Olimpiadi Tokyo, ufficiale: niente pubblico per i Giochi -